Организаторы марша в поддержку сестер Хачатурян рассчитывают получить ответ мэрии о согласовании воскресной акции

Организаторы марша в поддержку сестер Хачатурян рассчитывают сегодня получить ответ мэрии о согласовании воскресной акции. Заявители подчеркивают, что хотят добиться согласования шествия для безопасности его участников.

На предстоящее воскресенье подана заявка на массовый пикет. Столичные власти ранее последовательно отклонили три заявки на проведение марша: 6 и 27 июля, а также 3 августа. Организаторам, которые планировали пройти от Пушкинской площади через Страстной бульвар до проспекта академика Сахарова качестве альтернативы предлагали Люблино, а причиной несогласования называли недостаточность места, которое могло бы вместить в столичном центре 5 тысяч человек. Активисты из числа заявителей кроме того говорят и о давлении участников группировки «Мужское государство», а также об опасении нападений с их стороны. В июле в ходе одиночных пикетов в поддержку сестер, которые проводились на Болотной площади полиция задержала трех представителей этого неформального паблика. Под раздачу попала и одна из участниц группы поддержки Хачатурян. В июне девушкам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору».

Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве отца. Девушки рассказали полиции, что тот издевался над ними, угрожал и «использовал как рабынь».