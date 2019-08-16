В Москве задержали мать ребёнка-инвалида, заказавшую для сына через интернет лекарство от эпилепсии

Об этом в Фейсбуке рассказала директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава. Она уточнила, что дело завели из-за покупки не зарегистрированного в России препарата «Фризиум». Мать ребёнка задержали в почтовом отделении в Москве, где она получила посылку с лекарством. Женщину 5 часов продержали в отделении почты, посылку конфисковали, затем у неё дома прошёл обыск. По какой статье возбуждено дело, пока не известно. сообщается лишь, что оно будет передано в Главное управление СК.