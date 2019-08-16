Бизнесмена Андрея Ковальчука, обвиняемого в контрабанде кокаина, пытались отравить в СИЗО «Матросская тишина»

Бизнесмена Андрея Ковальчука, обвиняемого в контрабанде кокаина из Аргентины, пытались отравить в СИЗО «Матросская тишина». Об этом говорится в жалобе его адвоката Абубакара Вадаева в Тверской районный суд Москвы, сообщает телеканал «Дождь». По словам адвоката, в апреле Ковальчуку вместо картофельного бульона «подсунули», как выразился защитник, масло после жарки селёдки, что «по своему составу является своеобразным смертельным ядом». Ковальчук сделал один глоток, после чего ему стало плохо. Защитник добавил, что до прибытия медика Ковальчук выпил около 3 литров воды, что спасло ему жизнь. Бизнесмен также рассказал адвокату, что в конце прошлого года ему в камеру передали чайник с оголённым проводом, при включении которого в сеть его ударило током.

Ковальчука задержали после того, как в феврале прошло года власти Аргентины объявили о спецоперации, позволившей пресечь контрабанду почти 400 килограммов кокаина из Буэнос-Айреса в Москву. Наркотики нашли в чемоданах в российском посольстве.