Большинство пассажиров рейса, аварийно приземлившегося в Подмосковье, отказались продолжить путешествие

Большинство пассажиров рейса Москва – Симферополь, аварийно приземлившегося в Подмосковье, отказались продолжить своё путешествие. 154 человека получат обратно деньги за билеты. Об этом сообщила авиакомпания «Уральские авиалинии», выполнявшая рейс.

Вчера утром самолёт, вылетевший из аэропорта Жуковский, столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели. Оба двигателя заглохли. Экипаж посадил самолёт на кукурузное поле. Все живы, 76 человек обратились за помощью.