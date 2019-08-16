Движение по каналу имени Москвы возобновят в ближайшие дни

Это произойдет после почти семимесячного перерыва.

Навигация на проблемном отрезке восстановится после сегодняшнего дня, — говорил ранее заместитель министра транспорта Юрий Цветков. Судоходные компании ждут этого с 10-ого января, когда дамбу прорвало в районе стыка с Волоколамским шоссе, над тушинским автомобильным тоннелем. По данным издания «Коммерсант», из-за этой аварии перевозчики понесли значительный ущерб. «Порт Коломна», к примеру, теряет от двух до трех миллионов рублей в сутки.



В ходе работ выявили и другие проблемы. Еще 20-ого июня, когда проблемный участок снова заполняли водой, обнаружилась еще одна протечка дамбы, уже в другом месте. Также выяснилось, что многие работы, которые проводили на канале в нулевых годах, не соответствовали всем необходимым нормам как в вопросах проектирования, так и строительства.

В общей сложности на восстановление сооружения потратили 211 миллионов рублей.

Основные конструкции Канала имени Москвы возведены в 1937-ом году. Он считается крупнейшим в России водотранспортным комплексом.