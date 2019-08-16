В Москве возбуждено новое уголовное дело из-за покупки незарегистрированного лекарственного препарата через интернет

Таможенники задержали на почте мать ребенка, страдающего эпилепсией, — сообщила у себя в фейсбуке директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

Жительница столицы, пришедшая в отделение почты за посылкой с лекарственным препаратом «Фризмиум», стала фигуранткой уголовного дела. Женщина, известно лишь ее имя – Лена, по назначению врача заказала для своего больного ребенка препарат, который не зарегистрирован в России и аналогов которому в нашей стране нет. Пока нет и информации о том, по какой статье возбуждено дело, однако известно об обыске, пятичасовом допросе женщины и конфискованной у нее посылке с лекарством от проявлений эпилепсии. Таможенники в очередной раз провели секретную спецоперацию – на почте женщину ждали, а до этого сотрудники отделения назначили специальное время, когда можно забрать посылку. Тем не менее, женщина после задержания остается на свободе. У себя в фейсбуке о том, что подключилась к этой ситуации написала и основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Ранее именно ее вмешательство помогло прекратить уголовное преследование другой матери, пришедшей за такой же посылкой для своего ребенка на почту и задержанной таможенниками.

Со слов задержанной женщины, которые приводит у себя в фейсбуке Лидия Мониава, таможне известно еще о нескольких посылках с «Фризиумом», которые доставлены в Москву.