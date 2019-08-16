Мэрия Москвы отказалась согласовать заявки на две акции протеста 24 августа

Речь идет о митинге на площади Победы и шествии в центре Москвы. Об этом у себя в ФБ сообщает лидер Партии перемен Дмитрий Гудков. Кроме того, отказано в согласовании шествия и митинга на Тверской улице, заявленных незарегистрированным кандидат в МГД Еленой Русаковой. Все три акции организаторам предложено перенести в Марьино. Кроме того, Либертарианская партия отказалась от проведения митинга 25 августа на Пр. Сахарова на условиях мэрии.