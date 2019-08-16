Всероссийская федерация легкой атлетики продолжает борьбу за восстановление своих прав в ИААФ

Членство ВФЛА в международной легкоатлетической семье было приостановлено в ноябре 15-го года. По итогам расследования комиссии ВАДА были выявлены массовые случаи нарушения российскими легкоатлетами антидопинговых правил. В итоге Россия была отстранена от проведения международных стартов, а отечественные спортсмены для участия в соревнованиях обязаны были ежегодно получать нейтральный статус.

Вопрос восстановления в правах Всероссийской легкоатлетической федерации неоднократно рассматривался на советах и конгрессах ИААФ. Однако все ограничения продолжают действовать и по сей день. Сегодня очередной раунд консультаций на эту тему президент ВФЛА Дмтирий Шляхтин проведет в Осло.

Добавлю, что Чемпионат Мира по легкой атлетике столице Катара Дохе стартует в конце сентября.