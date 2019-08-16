В Мексике пройдёт очередная акция протеста из-за изнасилования, предположительно, полицейскими двух девушек-подростков

В Мексике сегодня пройдёт очередная акция протеста из-за изнасилования, предположительно, полицейскими двух девушек-подростков.

Требование справедливого приговора полицейским, которых подозревают в изнасиловании, сегодня зазвучит на улицах Мехико. Многие жители мексиканской столицы возмущены случившимся. Сотни людей уже выходили на акцию протеста несколько дней назад. В основном это были женщины. Люди скандировали лозунги «Справедливость», «Они не защищают, они насилуют нас», сообщает BBC. Некоторые протестующие принесли с собой аэрозольную краску, люди зашли в прокуратуру, разбив стеклянные двери, а снаружи оставили свиную голову. Розовыми блёстками засыпали министра безопасности Мексики, который обещал расследовать оба инцидента. Первое изнасилование случилось в начале месяца. По словам 17-летней девушки, над ней надругались четверо полицейских в патрульной машине на севере Мехико. Спустя несколько дней девушка 16ти лет рассказала, что её полицейские изнасиловали в музее в центре мексиканской столицы. По второму делу взяли под стражу одного из правоохранителей.

Мексика по данным ООН входит в 25 стран, опасных для жизни женщин. В стране каждый день убивают девять из них.