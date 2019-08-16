«Уральские авиалинии» отменили ряд рейсов из-за аварийной посадки своего Airbus в Подмосковье

Как сообщили ТАСС в пресс службе авиакомпании, отменен регулярный рейс из Домодедово, Запланированный на 22:25, и рейс из Новосибирска, назначенный на 08:00 местного времени. В связи с нехваткой бортов эти рейсы переданы авиакомпании «ИрАэро».

Командир экипажа самолета Airbus А-321, совершившего аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья,

Дамир Юсупов рассказал, что основной задачей при отказе двигателей было как можно мягче посадить самолет.

Пока экипаж сажал лайнер, с пассажирами в это время работали стюардессы. «Бортпроводники сработали мгновенно, выпустили надувные трапы и эвакуировали пассажиров на безопасное расстояние», — рассказал Юсупов.

Благодаря умелым действиям экипажа A321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Подмосковье, удалось предотвратить катастрофу и гибель людей, заявил премьер-министр РФ Дмитирий Медведев.

На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.