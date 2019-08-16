В Москве возбудили дело против женщины, получавшей на  почте препарат от судорог для больного ребенка.

Об этом сообщила в ФБ директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, транквилизатор, который понадобился москвичке по имени Елена, не зарегистрирован в России и женщину теперь подозревают в контрабанде наркотиков. Аналогичный случай произошел буквально месяц назад с Еленой Боголюбовой, которая получала на почте незарегистрированное лекарство для сына, страдающего редким генетическим заболеванием. Тогда на фоне широкого общественного резонанса уголовное дело возбуждать не стали.