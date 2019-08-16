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04:06, 16 августа 2019

Треть пассажиров аварийно севшего в Подмосковье Airbus доставлена в  Симферополь.

Их  перевезли в Крым рейсами из Жуковского и Домодедово. Как передает ТАСС, всего накануне поздно вечером на полуостров прибыли более 60 человек, еще 88 пассажиров лететь после случившегося отказались, 65 пока никакого решения не приняли. В четверг самолет «Уральских авиалиний» сразу после взлета совершил аварийную посадку на кукурузном поле возле аэропорта Жуковский. В оба двигателя лайнера попали птицы. Все 230 пассажиров были эвакуированы. 76 человек, включая 19 детей, обратились за медицинской помощью.



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