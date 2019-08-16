На мать ребенка, больного эпилепсией, завели уголовное дело.

Москвичка по имени Елена пыталась через интернет купить незарегистрированный в России препарат «Фризиум». Как рассказала в ФБ директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава, женщину задержали сотрудники Федеральной таможенной службы в одном из почтовых отделений . Посылку с лекарством конфисковали, дома у женщины провели обыск. Теперь ей грозит преследование по статье о контрабанде наркотиков. По сведениям Мониавы, сегодня дело будет передано в СК.