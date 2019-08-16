В  регионах запретят пополнение транспортных карт наличными без паспорта.

Как пишет РБК, новое требование затронет около 30 млн карт более чем в 60 городах, в том числе подмосковную «Стрелку». Это следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые вступают в силу через год. Согласно закону, неидентифицированные клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета», то есть речь идет о запрете анонимного пополнения электронных кошельков.