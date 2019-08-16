Совет Госдумы 19 августа проведет внеочередное заседание на тему «фейковых новостей» в «Яндексе».

Как сообщается на сайте нижней палаты, поводом стала вышедшая ранее новость про запрет старых автомобилей. Госдуме ее фактически опровергли, но она осталась в новостном топе поисковика. В связи с этим депутаты ЕР снова продвигают законопроект об ограничении доли иностранцев в «значимых интернет-ресурсах». «Яндекс» в свою очередь заявил, что алгоритмы формирования новостного топа прозрачны, а заголовки новостных сюжетов выбираются из СМИ.