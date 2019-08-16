Власти Москвы отказались согласовать две акции 24 августа за свободные выборы.

Мероприятия планировалось провести на проспекте Сахарова или в парке Победы. Ответы мэрии опубликованы в телеграм-канале незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова. Как передает «Дождь», власти отказали в согласовании и организаторам шествия по Тверской и митинга на Большой Якиманке. Ранее мэрия Москвы не согласовала пикеты за свободные выборы 17 августа, которые планировалось провести на столичных бульварах.