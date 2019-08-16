Непал в скором времени ужесточит правила для покорителей Эвереста.

Как передает ВВС, это связано с ростом числа погибших в этом году альпинистов. Теперь те, кто собирается совершить восхождение, должны будут доказать, что обладают достаточным опытом. Разрешения будут выдавать только тем, кто уже покорил вершины в Непале не ниже 6,5 тысяч метров. Кроме того, альпинистов обяжут нанимать профессиональных проводников. Плату за восхождение на Эверест предлагается поднять с 11 тысяч до 35 тысяч долларов. C начала альпинистского сезона при покорении восьмитысчников в Гималаях погиб 21 человек.