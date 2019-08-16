В Португалии задержан один из крупнейших нелегальных торговцев оружием Жак Месье.

Бельгиец, известный под прозвищами «Маршал» и «Лис», по версии следствия, причастен к поставкам оружия участникам почти всех крупных вооруженных конфликтов за последние 30 лет. Он находился в международном розыске, бельгийские власти, предположительно, запросят Португалию об экстрадиции. Сегодня 66-летний Месье предстанет перед португальским судьей. Ранее «Оружейный барон» был приговорен к четырем годам тюрьмы, но ему удалось скрыться после вынесения приговора.