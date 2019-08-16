Бывшая дознавательница из Уфы, обвинившая троих коллег в изнасиловании, потребовала от них 100 миллионов рублей.

Как пишет Ъ, о гражданском иске Гульназ Фатхисламовой стало известно накануне, на заседании Кировского районного суда Уфы. По версии следствия, в октябре прошлого года 23-летняя высокопоставленного командира башкирского управления Росгвардии распивала алкоголь с тремя руководителями подразделений республиканской полиции, которые изнасиловали ее. Обвиняемые находятся под домашним арестом и свою вину не признают. Саму дознавательницу из МВД уволили «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.