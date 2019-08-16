В Москве при получении посылки с  препаратом «Фризиум» задержана женщина.

Незарегистрированное в России лекарство предназначалось для ее ребенка, страдающего эпилепсией. Как сообщила у себя в ФБ директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, против москвички по имени Елена возбуждено дело, дома у нее проели обыск, посылку конфисковали. Уже сегодня, по сведениям Мониавы, дело передадут в СК. При похожих обстоятельствах этим летом задержали мать ребенка с редким генетическим заболеванием Елену Боголюбову. Тогда из-за широкого общественного резонанса дело возбуждать не стали.