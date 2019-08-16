Приказ Минобразования об ограничении общения ученых с иностранными коллегами в ведомстве не зарегистрирован.

По сведениям РБК, документ, вызвавший широкий резонанс, направят в Минюст для правовой экспертизы. Ранее сообщалось, что согласно приказу, ученые должны заранее уведомлять руководство о контактах с иностранцами и письменно отчитываться по итогам таких встреч. В Минобрнауки утверждали, что приказ носит «рекомендательный характер». Отменить его призвал правительство «Клуб 1 июля», в который входят ученые РАН. Авторы обращения называют документ продолжением худших традиций советского прошлого. В Кремле пообещали поинтересоваться приказом министерства.