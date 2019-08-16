Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:07, 16 августа 2019

В Москве возбудили дело против женщины, получавшей на  почте препарат от судорог для больного ребенка.

Об этом сообщила в  ФБ  замдиректора детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, транквилизатор, который понадобился москвичке по имени Елена, не  зарегистрирован в России и  женщину теперь подозревают в контрабанде наркотиков. Аналогичный случай произошел буквально месяц назад с Еленой Боголюбовой, которая получала на почте незарегистрированное лекарство для сына, страдающего редким генетическим заболеванием. Тогда на фоне широкого общественного резонанса уголовное дело возбуждать не стали.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан Правда, для этого существуют определенные условия, — сказал сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров

5 64 6 8182
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Мои требования очень простые Прекращение уголовных дел о так называемых «массовых беспорядках» 27 июля. По УК РФ массовые беспорядки предполагают погромы, поджоги, уничтожение имущества и применение оружия. Мы все видели, что 27 июля этого не было…

5 109 6 14835 09.08
Kвыборы, политика, мосгордума, власть, протесты, мнения
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 176 6 25056 09.08
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира После жесткого разгона протестов в Москве государственные СМИ обсуждают, насколько правомерны методы полицейских на митингах в России, ссылаясь на зарубежный опыт…

5 120 6 17480 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, видео, общество, мнения
Новости

Михаил Ходорковский объявил о создании новой структуры по поддержке в России гражданского общества Ходорковский подчеркнул, что финансироваться она будет исключительно за счет средств россиян…

5 48 6 6920
Блоги

Алексей Навальный политик

Семикомнатный пентхаус председателя Мосгордумы Во сколько раз они себя считают важнее и достойнее нас? У нас есть ответ. Ровно в пятнадцать. В 15 раз лучше и достойнее среднестатистического москвича живет Шапошников…

5 86 6 13285 15.08
Kполитика, чиновники, корупция, расследования, мнения
Блоги

Егор Жуков: Не знаю, стану ли свободным я, но Россия точно станет Мосгорсуд оставил под арестом студента Высшей школы экономики. Ранее его поместили под стражу по делу, которое следствие связывает с уличными акциями 27 июля и называет «массовыми беспорядками»...

5 247 6 41266 15.08
Kсуды, протесты, политика, выборы, власть, рф, события
Блоги

+ Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Президент встречался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии в Севастополе и ее ректором…

5 125 6 21420 14.08
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Элла Памфилова: Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно»...

5 126 6 22514 12.08
Kполитика, выборы, москва, протесты, события
Интервью Брифинг с Дмитрием Песковым

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Мы считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков…

5 143 6 26285 13.08
#слушать 36:45 8читать $скачать 8.4 МБ
Новости

Украинский сайт «Миротворец» внес в свой «черный список» экипаж самолета, аварийно севшего в Подмосковье Летчики Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, а также пять бортпроводников попали туда за неоднократное нарушение государственной границы Украины

5 56 6 10357
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Революция продолжается, первые уроки Нам очередной раз продемонстрировали — среди главных проблем этого квазигосударства — полное отсутствие диалога между властью и обществом…

5 44 6 8709 13.08
Kпротесты, власть, общество, оппозиция, мнения
Блоги

+ Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Инцидент произошел в небе над Балтийским морем, когда Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву…

5 30 6 5884 14.08
8читать ;смотреть
Kшойгу, нато, авиа, происшествия, видео, события
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

Обыкновенная история Читаю о следователе, лишившем инсулина подозреваемого по делу о массовых беспорядках в Москве, и думаю об общем ожесточении нравов в среде правоприменителей…

5 64 6 13134 11.08
Kсиловики, насилие, общество, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Дольше Брежнева, но меньше Сталина: Шахназаров по-прежнему не видит альтернативы Путину «Нет, пока я действительно не вижу альтернативы (президенту России Владимиру Путину). Может вы видите? Скажите. Пусть кто-нибудь скажет мне. Я такой альтернативы не вижу. Насколько я понимаю, народ тоже не видит, раз избирает его. За 20 лет он сыграл выдающеюся роль в судьбе России и в судьбе мира. То, что он выдающийся лидер даже нет никаких сомнений. Я думаю, что это должны признать даже оппоненты», – подчеркнул Шахназаров в интервью радио Baltkom.

5 34 6 6966 11.08
Kкультура, творчество, политика, президент, события
Новости

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия Так в интервью «Голосу Америки» Болтон прокомментировал взрыв на военном полигоне под Северодвинском…

5 39 6 8152

Популярное за неделю

Новости

Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан на определенных условиях сказал сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров

5 45 6 47311
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дикое винтилово. Единственный вариант ответа власти — насилие. И, конечно, мы видим очень интересную особенность этого насилия. Это произвол…

5 67 6 122859 10.08
#слушать 49:24 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, общество, передачи
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 176 6 25049 09.08
Блоги

Митинг за честные выборы и против политических репрессий. Хроника По данным «Белого счетчика» на Сахарова пришли более 50 тысяч человек. Митинг стал самым массовым с 2011 года…

5 254 6 222011 10.08
Kмосква, выборы, акции, фото, видео, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца…

5 197 6 136132 12.08
8читать ;смотреть
Kобщество, кадыров, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8011841
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4159255

Сегодня в эфире