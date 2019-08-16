На фоне падения фондовых индексов в США 10 богатейших бизнесменов мира потеряли за минувший день почти 18млрд долларов

На фоне падения фондовых индексов в США 10 богатейших бизнесменов мира потеряли за минувший день почти 18 миллиардов долларов. Об этом сообщает «Форбс» со ссылкой на рейтинг, который отображает состояние самых преуспевающих предпринимателей с учетом реальной ситуации на рынках. Сильнее всех пострадал лидер списка «Форбс», основатель Amazon Джефф Безос — его состояние за день уменьшилось на 3,5 миллиарда долларов. Единственным не обедневшим миллиардером из топ-10 стал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.