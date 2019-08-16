В Мещанском суде сегодня возобновится рассмотрение так называемого «театрального дела»

Делом «Седьмой студии» судья Ирина Аккуратова займётся после двухмесячного перерыва. Она рассчитывает сегодня получить результаты повторной комплексной экспертизы. Её проводили, в том числе, искусствоведы и сотрудники центра судебной экспертизы Минюста. Они изучали в каком объёме средства Минкультуры поступали на счета «Седьмой студии» и какой был общий объём затрат на производство мероприятий. По так называемому «театральному делу» проходит 4 человека: режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, директор РАМТ Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Они под подпиской о невыезде. Никто вину в хищении более 130ти миллиона рублей из бюджета не признал. По версии следствия, фигуранты дела украли средства, выделенные на проект «Платформа» по развитию современного искусства. Они это отрицают. Обвинения строятся на показаниях бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Она вину признала, её отпустили из-под домашнего ареста.

В конце мая в деле Седьмой студии появился новый подозреваемый. Это петербургский бизнесмен Валерий Синельников. Он до этого проходил свидетелем по делу. Его следствие подозревает в незаконной банковской деятельности и обналичивании денег для проекта Платформа.