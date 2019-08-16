На мать больного эпилепсией ребенка завели дело о контрабанде наркотиков за заказ лекарства из-за границы

Сегодня оно будет передано в Главное следственное управление. Об этом написала в Facebook директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, женщину задержали на почте, когда она получила посылку с препаратом, который назначил врач. Пять часов ее допрашивали. Лекарство конфисковали. Провели дома обыск. Изъяли системный блок от компьютера.

Мониава напоминает, что это не первый случай задержания матери с заграничным лекарством для ребенка-эпилептика. Хотя в отношении двух других в похожих ситуациях уголовные дела не возбуждались или были закрыты, их дети до сих пор не обеспечены необходимыми лекарствами. «Дом с маяком» собрал информацию о 2100 пациентах, которые принимают не зарегистрированные в России лекарства.

Глава фонда призвала Минздрав срочно организовать закупки.