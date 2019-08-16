Французские эксперты подключатся к расследованию инцидента с самолетом в Подмосковье

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации подключается к расследованию инцидента с самолетом в Подмосковье. Трое специалистов бюро вместе с консультантами Airbus и CFM International прибудут сегодня на место происшествия, говорится в Twitter организации.

Как сообщила Росавиация, бортовые самописцы сняты с воздушного судна. Оно не подверглось возгоранию, поэтому расшифровка и анализ «черных ящиков» займет кратчайшее время. В течение трех дней она должна быть завершена.

А321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс по маршруту Москва – Симферополь. Сразу после взлета он столкнулся со стаей чаек. Их попадание в двигатель привело к его повреждению. Пилоты посадили воздушное судно на ближайшем поле. За медицинской помощью, по последним данным, обратились 76 человек. Всего на борту находилось более 230-ти.

Несмотря на существующие средства защиты возле аэродромов, причину происшествия еще предстоит выяснить. Такое мнение высказал руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Нерадько подчеркнул, что выяснить подробности и обстоятельства экстренной посадки самолета Airbus A321 предстоит выяснить специально собранной комиссии.

Премьер Дмитрий Медведев распорядился представить пилотов к госнаградам.

Власти Подмосковья утверждают, что незаконная свалка у озера Глушица вблизи аэропорта Жуковский не могла быть точкой притяжения чаек, поскольку не содержит бытового мусора. Там хранился только строительный, сказали ТАСС в пресс-службе областного министерства экологии и природопользования.

По данным Росприроднадзора, в расстоянии 1 км от аэропорта находились два объекта, связанные с мусором: сортировочная площадка компании «Экосервис» и нелегальная свалка у озера Глушица. Орнитологи указывали, что чаек привлекает именно органический мусор, который попадается в бытовых отходах.