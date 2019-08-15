Непал планирует ужесточить правила восхождения на Эверест

Это связано с ростом числа погибших в этом году, — сообщает Би-би-си со ссылкой на правительственную комиссию. Альпинисты должны будут доказать, что обладают достаточным опытом для покорения вершины. Разрешения рекомендуют выдавать только тем, кто уже поднимался не ниже 6,5 тысяч метров. Кроме того, желающим необходимо нанять профессионального проводника и предоставить сертификат, подтверждающий хорошую физическую форму. Плату за восхождение на Эверест предлагается увеличить с 11-ти тысяч до 35-ти тысяч долларов.

Напомним, с начала альпинистского сезона во время покорения вершин в Гималаях погибли более 20-ти человек.