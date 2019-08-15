Против стрелка из подмосковных Котельников возбудили уголовное дело о хулиганстве

Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили РБК в пресс-службе подмосковного управления МВД. Там не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что в ходе переговоров мужчине была передана бутылка коньяка.

Инцидент произошел сегодня днем. Сначала сообщалось, что пьяный мужчина устроил стрельбу в парикмахерской, потом полиция уточнила, что это был магазин в том же доме. Посетители и персонал успели убежать, никто не пострадал. Стрелок закрылся в помещении. Полиция несколько часов вела с ним переговоры. По данным источника Интерфакса, злоумышленник сдался только после того, как выполнили его условие — передали коньяк.

Причиной произошедшего называли «любовную драму».