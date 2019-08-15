Росприроднадзор подтвердил наличие свалки близ подмосковного аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную

посадку самолет «Уральских авиалиний». Предположительно, именно на этой свалке могли обитать чайки, с которыми столкнулся лайнер.

Как сообщает «База» без ссылки на источник, полиция устроила проверку на незаконной свалке. Она находится возле озера Глушица. Свалка там появилась в 2014-м году. Спустя 3 года озеро полностью покрылось мусором, после чего в ситуацию вмешалось Министерство экологии Подмосковья. Часть свалки расчистили, но туда продолжают привозить отходы.