На мать больного эпилепсией ребенка завели дело о контрабанде наркотиков из-за покупки лекарства

Об этом написала в Facebook директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, женщина заказала через интернет из-за границы препарат, который назначил врач. Когда она пришла на почту и расписалась в получении посылки, к ней подошли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы. Пять часов мать больного ребенка удерживали в отделении почты и допрашивали. Лекарство конфисковали. Приехали домой с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело. Завтра оно будет передано в Главное следственное управление, написала Мониава.

В июле сотрудники таможенной службы также задержали мать ребенка-инвалида, которая заказывала для сына лекарство через интернет, чтобы облегчить ему боль. Тогда в МВД не нашли оснований для возбуждения дела.