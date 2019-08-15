Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковных Котельниках, оказался 52-летним уроженцем страны ближнего зарубежья

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Росгвардии. Бойцы СОБР «Булат» участвовали в задержании совместно с сотрудниками полиции. В ведомстве подтвердили, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Как ранее сообщалось, он произвел выстрелы из охотничьего ружья в одном из продуктовых магазинов в микрорайоне Белая Дача. Никто не пострадал. Причиной произошедшего называли «любовную драму».