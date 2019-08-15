Вызвавший бурную критику в научном сообществе приказ Минобрнауки об ограничении международного общения российских ученых не был зарегистрирован в Минюсте. Согласно закону он не имеет силы, — сообщили РБК в Министерстве юстиции. В Минобрнауки пока это не прокомментировали.

О приказе стало известно накануне, хотя он был подписан министром Михаилом Костюковым еще в феврале. Согласно документу ученых хотят обязать уведомлять министерство о встречах с иностранными коллегами за 5 дней, а затем предоставлять заверенный отчет с описанием беседы. Позже в министерстве заверили, что документ носит рекомендательный характер. Он необходим для улучшения учета роста международных контактов. Сегодня «Клуб 1 июля», куда входят ученые Российской академии наук и члены-корреспонденты РАН обратились к правительству с требованием отменить этот приказ.

Инициатива Минобрнауки актуальна только для ведомств, которые работают с гостайной. Об этом рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Сергеев отметил, что применение приказа к университетам и институтам пошло бы вразрез с магистральным курсом России на расширение международного сотрудничества.