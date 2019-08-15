Мэрия не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа

В качестве причины указано создание помех пешеходам. Заявки на подавали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников и спецкор «Новой газеты» Илья Азар. Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.

В тот же день коммунисты собираются организовать свою протестную акцию «за честные и чистые выборы, за власть закона и социальные права граждан». Мероприятие планируется провести на проспекте Сахарова. Власти его согласовали.

Кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь готова поддержать коммунистов. Об этом она рассказала в эфире «Эха».

Юрист ФБК также добавила, что на выборах фонд поддержит тех коммунистов, у которых наибольшие шансы на победу в определенных округах.