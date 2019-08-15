Число обратившихся за медицинской помощью после аварийной посадки самолета в поле выросло до 76 человек

Среди пострадавших 19 детей.

В Раменскую и Жуковскую районные больницы доставили 30 человек, в том числе 10 детей. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте. В стационаре сейчас остается пожилая женщина с ушибом поясничного отдела спины.

В свою очередь Росприроднадзор подтвердил наличие свалки рядом с аэропортом «Жуковский». Ее называли одной из причин появления птиц рядом с лайнером, который после взлета столкнулся со стаей чаек. В результате попадания птицы заглох один двигатель, а второй начал работать с перебоями.

В Симферополь вылетел второй рейс с пассажирами аварийно севшего лайнера А321. Однако большинство людей после случившегося отказались лететь по намеченному маршруту на другом самолете и сдали свои билеты. Один из пассажиров сказал в интервью ТАСС, что пилоты герои, в такой ситуации не растерялись и смогли посадить самолет. За спасение мужчина поблагодарил весь экипаж. Из биографии летчика Дамира Юсупова известно, что его не сразу приняли в летное училище. В первый раз он не прошел медкомиссию. Но мечтал о небе и в 32 года поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации, которое окончил с отличием.

Первая партия багажа пассажиров аварийного самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» доставлена в аэропорт.