«Роскосмос» отложил запуск совместной российско-европейской миссии к Марсу из-за неудачных испытаний парашютов

Механизм развертывания работает, но сама ткань куполов получила повреждения, сообщается на сайте «Роскосмоса». Марсоход будет запущен в рамках «астрономического окна» 26 июля — 13 августа 2020 года, прибытие на Марс ожидается в марте 2021-го.

До этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в твиттере, что миссия на Марс стартует 25 июля будущего года. Ранее запуск уже переносили с 2018-го на 2020 год.