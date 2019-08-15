Следствие по делу активиста Котова завершили спустя два дня после предъявления обвинения по «дадинской» статье
Следствие по делу активиста Константина Котова завершили спустя два дня после предъявления обвинения по «дадинской» статье. Об этом сообщила его адвокат Мария Эйсмонт. Котову предъявили обвинение утром 13 августа, а накануне арестовали. Согласно тексту обвинения, Котов «с целью реализации своих противоправных намерений» с мая по июль неоднократно участвовал в несогласованных протестных акциях и писал о них в фейсбуке, за что на него составляли протоколы. Однако он, «не сделав должных выводов», продолжил выходить на митинги, в том числе по выборам в Мосгордуму, говорится в документе.