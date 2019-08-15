Число обратившихся за медицинской помощью после жесткой посадки самолета в Подмосковье увеличилось до 76-ти

В их числе 19 детей, — сообщили в пресс-службе Минздрава. По данным ведомства, на стационарном лечении в состоянии средней тяжести находится одна 69-летняя женщина. Остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Тем временем еще почти 60 пассажиров аварийного судна улетели в Симферополь из аэропорта «Домодедово». Ранее из «Жуковского» в Крым отправилась первая группа из семи человек. Порядка 90 человек лететь отказались, остальные пока не приняли решения.