Следы нервно-паралитического вещества «Новичок» были обнаружены в крови еще одного полицейского в Солсбери

Следы нервно-паралитического вещества «Новичок» были обнаружены в крови еще одного полицейского, который приезжал на место отравления бывшего росскийского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда. Это сотрудник полиции Уилтшира, имя по его просьбе не называется. У него сразу обнаружили признаки отравления небольшим количеством вещества, он получил необходимую медицинскую помощь и вскоре вернулся на службу.

Этот полицейский — четвертый пострадавший от воздействия «Новичка» в марте прошлого года в Солсбери после Скрипалей и детектива Ника Бейли, отметили в Скотленд-Ярде. В июле прошлого года воздействию вещества также подверглись британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс, последняя в результате скончалась.