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21:00, 15 августа 2019

Экипаж аэробуса А-321, совершившего аварийную посадку, раз в полгода отрабатывал ситуацию отказа обоих двигателей

Экипаж аэробуса А-321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, раз в полгода отрабатывал ситуацию отказа обоих двигателей и посадки на поле. После отказа первого двигателя пилоты хотели вернуться в аэропорт вылета, но когда отказал второй, решили садиться прямо на поле. Основной задачей было как можно мягче посадить самолет, — рассказал командир экипажа Дамир Юсупов.

Пока экипаж сажал лайнер, с пассажирами работали стюардессы. После посадки они мгновенно выпустили надувные трапы и эвакуировали людей на безопасное расстояние, — рассказал Юсупов. Он также отметил, что нисколько не ощущает себя героем, поскольку выполнял то, что должен – спасал самолет, пассажиров и экипаж. Премьер Дмитрий Медведев поручил представить экипаж к наградам.
Напомню, авария произошла сегодня сразу после вылета лайнера «Уральских авиалиний» из аэропорта «Жуковский». По последним данным, за медицинской помощью обратились 75 человек.



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