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20:32, 15 августа 2019

Эксперт нашел уязвимость в  системе электронного голосования, которая впервые будет применяться на выборах в МГД

Эксперт нашел уязвимость в российской системе электронного голосования, которая впервые будет применяться на выборах в Мосгордуму 8-го сентября. Он утверждает, что вычислить приватный ключ можно с помощью обычного персонального компьютера и бесплатного программного обеспечения.
Ранее в правительстве Москвы подчеркивали безопасность разработанной системы. В тестовом голосовании смогут принять участие жители трех избирательных округов.



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