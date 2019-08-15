Эксперт нашел уязвимость в  системе электронного голосования, которая впервые будет применяться на выборах в МГД

Эксперт нашел уязвимость в российской системе электронного голосования, которая впервые будет применяться на выборах в Мосгордуму 8-го сентября. Он утверждает, что вычислить приватный ключ можно с помощью обычного персонального компьютера и бесплатного программного обеспечения.

Ранее в правительстве Москвы подчеркивали безопасность разработанной системы. В тестовом голосовании смогут принять участие жители трех избирательных округов.