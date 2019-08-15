Полиция задержала вооруженного мужчину, который забаррикадировался в магазине в подмосковных Котельниках

Об этом сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. По его словам, мужчина сдался после того, как было выполнено его условие – он просил бутылку коньяка.

В пресс-службе главка подмосковной полиции сказали, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство с применением оружия». Подозреваемому грозит до 7-ми лет. По предварительным данным, нарушителя на преступление сподвигла ревность. Ранее сообщалось, что он устроил стрельбу в магазине, а затем в нем закрылся. Никто не пострадал.