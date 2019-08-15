Несовершеннолетнего оштрафовали на 11 тысяч рублей за участие в шествии 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова

Комиссия по делам несовершеннолетних назначила 17-летнему юноше три штрафа по статьям о неповиновении сотруднику полиции, участие в несогласованном мероприятии и распитие спиртных напитков в запрещенных местах. Об этом сообщает проект «ОВД-инфо».

Сам молодой человек рассказал, что вышел на акцию, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Его задержали, когда участники стали расходиться. Уже в ОВД «Фили-Давыдково» подростку не дали возможности поговорить с родителями, после чего поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних.