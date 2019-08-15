На популярном сайте поиска работы HeadHunter появилась вакансия «полицейский снайпер ОМОН»

В качестве работодателя указана Росгвардия. На это обратили внимание «Открытые медиа». В графе «обязанности» указано: «охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности при проведении спортивных, политических и культурно-массовых мероприятий». В условиях прописан полный рабочий день разъездного характера. Предлагаемая зарплата от 40 до 60-ти тысяч рублей до вычета налогов, однако отмечается, что доход может быть и выше благодаря премиям. Опыт работы не требуется.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал это фейком, отметив, что ведомство подобных объявлений не размещало. Он допустил, что это могла быть провокация. В свою очередь HeadHunter утверждает, что вакансию разместило именно это ведомство.