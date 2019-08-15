Французские эксперты подключаются к расследованию аварийной посадки самолета Эрбас А-321 в Подмосковье

Уже завтра сотрудники французского Бюро по расследованиям и анализу безопасности гражданской авиации прибудут к месту происшествия, — говорится в сообщении бюро в Твиттере.

Ранее Росавиация сообщила, что бортовые самописцы сняты с борта воздушного судна. Оно не подверглось возгоранию, поэтому расшифровка и анализ «черных ящиков» займет кратчайшее время. В течение трех дней они должны быть завершены.

Самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс по маршруту Москва – Симферополь. Сразу после взлета он столкнулся со стаей чаек. Их попадание в двигатель привело к его повреждению. Пилоты посадили воздушное судно на ближайшем поле. За медицинской помощью, по последним данным, обратились 75 человек. Всего на борту находилось более 230-ти.