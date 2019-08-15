Главу движения «За права человека» Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей за статью в «Новой газете»

Речь идет о публикации под названием «Под колесами 37-го», которая была опубликована 3-го июня. Роскомнадзор составил протокол на правозащитника за то, что в статье не было указано, что организация, которую возглавляет Пономарев, является некоммерческой, «выполняющей функции иностранного агента». В «Новой газете» объяснили это технической ошибкой. Редакция принесла извинения в письменной форме Пономареву, но суд отказался принять это во внимание.