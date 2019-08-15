У жены фигуранта так называемого «московского дела» Данилы Беглеца прошел обыск

Утром к ней домой пришли сотрудники правоохранительных органов. Они искали информационные материалы, связанные с митингом 27 июля. Об этом женщина рассказала «ОВД-Инфо».По ее словам, обыск проводили четыре человека, все остальные стояли снаружи. После этого супругу Беглеца допросили: у нее спрашивали, как ее муж оказался в тот день в центре Москвы. В итоге, у нее изъяли свидетельство о рождении сына.

Данилу Беглеца арестовали 9 августа. Следствие заявило, что располагает видеозаписью, на которой мужчина наносит удары полицейскому. Сам Беглец свою вину отрицает.