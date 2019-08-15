Столичные власти не согласовали акции за свободные выборы 24 августа

Об этом сообщил «Новой газете» пресс-секретарь кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов. Заявки в мэрию накануне подали снятый с выборов Александр Соловьев, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова. Они просили согласовать митинг на площади Победы у Поклонной горы или шествие на проспекте Сахарова численностью до 100 тысяч человек.

В мэрии заявили, что шествие на Сахарова создаст помехи движению пешеходов и транспорта, а на Поклонной горе уже запланировано другое мероприятие.

Вместо этого мэрия предложила провести митинг в Марьино. Однако организаторов этот вариант не устраивает.

Ранее сегодня мэрия отказалась согласовать массовые пикеты на Сретенском и Страстном бульварах 17 августа, заявки на проведение которых подавали муниципальные депутаты. Тем не менее, они все равно собираются провести пикеты на заявленных местах, но уже одиночные. Об этом сообщил «Эху» один из заявителей, глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев. Впрочем, заявители никого не призывают выходить на несогласованные акции, поскольку это может обернуться задержанием, арестом и даже уголовным делом.