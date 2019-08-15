Фонд борьбы с коррупцией нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова семикомнатный пентхаус в центре Москвы

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова семикомнатный пентхаус в центре Москвы. Об этом рассказала юрист ФБК Любовь Соболь.

Расследование основано на выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

По данным ФБК, квартира Шапошникова занимает два верхних этажа в многоэтажном доме по улице Зоологическая в Пресненском районе Москвы. Ее площадь составляет 269,5 кв. м. Стоимость жилья сотрудники фонда оценили в 95 млн рублей.

Согласно документам, Шапошников владеет квартирой с 2010 года, онауказана в его декларации о доходах. Согласно документам, в 2018 году чиновник заработал 24,4 млн рублей (годом ранее — 5,5 млн рублей).

Член «Единой России» Алексей Шапошников был избран в Мосгордуму в 2014 году. В этом году он баллотируется на второй срок от районов Свиблово и Медведково.