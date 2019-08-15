Мужчина устроил стрельбу в парикмахерской подмосковных Котельников

Он зашел в салон и открыл огонь из охотничьего ружья, а затем заперся внутри, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. По его данным, нападавший сильно пьян. После выстрела весь персонал и клиенты разбежались. Никто не пострадал. По данным собеседника агентства, «причиной инцидента стала любовная драма». На место прибыла полиция. В качестве условий переговоров мужчина потребовал бутылку коньяка.

Телеграмм–канал Mash сообщает, что район происшествия оцепил ОМОН.

В пресс-службе областного главка полиции факт инцидента подтвердили, уточнив, что он произошел в микрорайоне Белая дача, а мужчина находится в помещении магазина, а не парикмахерской. Сейчас полиция ведет с ним переговоры.

Установлено, что это местный житель 1968 года рождения. По имеющимся сведениям, к инциденту привел конфликт на бытовой почве.