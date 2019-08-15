Завершен опрос пилотов самолета, который аварийно сел в Раменском районе Подмосковья. У них нет серьезных травм и они вернутся к полетам после того, как получат разрешение от медиков, — сообщает Росавиация. Сам лайнер А-321 восстановлению не подлежит.

Лайнер А321 восстановлению не подлежит.

Предварительной причиной ЧП стало возгорания двигателя, в который попала птица, это привело к аварийной посадке самолета. Катастрофы удалось избежать только благодаря профессиональным действиям экипажа, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию. Число пострадавших при аварийной посадке лайнера увеличилось до 75 человек, одна женщина остается в больнице. Первые пассажиры аварийно севшего в поле самолета улетели из Жуковского в Симферополь, куда изначально направлялся рейс. Еще 88 пассажиров лететь отказались, остальные пока не определились с решением.

В Кремле отметили, что говорить о точных причинах авиапроисшествия на аэродроме Жуковский можно будет после расследования, которое обещают провести в кратчайшие сроки. Это возможно, поскольку корпус самолета цел, и черные ящики удалось извлечь. Однако лайнер уже невозможно отремонтировать и больше он летать не будет. Пассажирам обещают выплатить компенсации в размере 100 тысяч рублей.

Премьер Дмитрий Медведев поручил подготовить документы о

представлении к наградам пилотов самолета А321.